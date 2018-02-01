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    Мертвого младенца нашли на ленте для сортировки мусора в Москве

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    Мертвого младенца нашли на ленте для сортировки мусора в Москве

    Мертвого младенца нашли на ленте для сортировки мусора в Москве

    Тело новорожденного обнаружено на ленте для сортировки мусора в цеху предприятия, расположенного в столичном районе Алтуфьевский.

    Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, накануне на втором этаже сортировочного цеха на территории предприятия был обнаружен мертвый младенец. По предварительным данным, он скончался от переохлаждения.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Дело возбудили после предварительного заключения судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти.

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