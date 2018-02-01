Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
    •  
    Обитателям Кудрова пообещали комфортную жизнь через семь лет. Ленинградская область, губернаторы, детские сады, дороги, медицина, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбитателям Кудрова пообещали комфортную жизнь через семь лет

    Обитателям Кудрова пообещали комфортную жизнь через семь лет

    комментировать

    Обитателям Кудрова пообещали комфортную жизнь через семь лет

    Обитателям Кудрова пообещали комфортную жизнь через семь лет

      Губернатор Ленинградской области провел традиционный объезд проблемных адресов региона. В такие поездки Александр Дрозденко отправляется с народным советом. В этот раз главу 47-го региона сопровождали представители Кудрова и Янина.

      В Кудрово Александр Дрозденко приехал, чтобы официально открыть сразу два детских сада на 140 и 110 мест. Между тем, по официальным данным, в очереди в дошкольные учреждения микрорайона стоят 700 малышей.

      Дома в деревне Кудрово появились 10 лет назад. Нет даже поликлиники. А ее проектирование начнется только в этом году. Врачи в медучреждении будут принимать как взрослых пациентов, так и детей.

      Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «Место под поликлинику хорошее. Я немножко переживал почему-то и думал, что придется рубить деревья. А здесь место отличное под поликлинику. Вил шикарный».

      О транспортных проблемах Кудрова, конечно, тоже думают. Но тут жителям деревни, которая больше напоминает мегаполис, придется потерпеть. По предварительным расчетам, еще лет семь. Областной губернатор обещает, что к 2025 году здесь наступит идиллия.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Криволаповой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru