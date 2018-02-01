Обитателям Кудрова пообещали комфортную жизнь через семь лет

Губернатор Ленинградской области провел традиционный объезд проблемных адресов региона. В такие поездки Александр Дрозденко отправляется с народным советом. В этот раз главу 47-го региона сопровождали представители Кудрова и Янина.

В Кудрово Александр Дрозденко приехал, чтобы официально открыть сразу два детских сада на 140 и 110 мест. Между тем, по официальным данным, в очереди в дошкольные учреждения микрорайона стоят 700 малышей.



Дома в деревне Кудрово появились 10 лет назад. Нет даже поликлиники. А ее проектирование начнется только в этом году. Врачи в медучреждении будут принимать как взрослых пациентов, так и детей.



Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «Место под поликлинику хорошее. Я немножко переживал почему-то и думал, что придется рубить деревья. А здесь место отличное под поликлинику. Вил шикарный».



О транспортных проблемах Кудрова, конечно, тоже думают. Но тут жителям деревни, которая больше напоминает мегаполис, придется потерпеть. По предварительным расчетам, еще лет семь. Областной губернатор обещает, что к 2025 году здесь наступит идиллия.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Криволаповой.