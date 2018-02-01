В Петербурге молодой человек в наушниках погиб под колесами электрички

Электричка снова сбила человека на злополучном перегоне Лахта — Новая Деревня.

Утром 23-летний молодой человек шел вдоль путей и не заметил приближающийся поезд. По словам машиниста, мужчина был в наушниках и не реагировал на звуковые сигналы. Экстренное торможение не помогло. От полученных травм пешеход скончался на месте. По факту случившегося проводится проверка.



Отметим: это уже не первая смерть человека на участке Сестрорецкого направления железной дороги. Только за прошлый год там погибли семь пешеходов. Правда, они переходили пути в специально оборудованном месте, но тоже слушали музыку в наушниках и не замечали движущийся состав.



На прошлой неделе на злополучном переходе даже установили специальные светодиодные ленты. В РЖД настоятельно рекомендуют внимательно переходить через железнодорожные пути.