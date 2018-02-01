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    Огонь уничтожил бывший павильон «Ленфильма». Ленфильм, Санкт-Петербург, кино, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОгонь уничтожил бывший павильон «Ленфильма»

    Огонь уничтожил бывший павильон «Ленфильма»

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    Огонь уничтожил бывший павильон «Ленфильма»

    Огонь уничтожил бывший павильон «Ленфильма»

    Огонь уничтожил бывший павильон «Ленфильма»

      Пожар произошел сегодня ночью в здании на улице Тамбасова.

      Девять часов потребовалось спасателям на ликвидацию пожара в здании «Ленфильма». Огонь в помещениях бывшего павильона киностудии на улице Тамбасова вспыхнул ночью. Он охватил 800 квадратных метров верхнего этажа и кровли.

      Весь район заволокло дымом. Местные жители жаловались на сильный запах гари. Представители «Ленфильма» сообщили, что полыхавшие помещения киностудией давно не эксплуатируются. Они сдаются в аренду.

      Тем не менее в соседнем корпусе расположен гараж, где стоят раритетные автомобили, не раз снимавшиеся в фильмах. Известно, что ни одна машина от огня не пострадала. Некоторые из авто лишь покрылись копотью.

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