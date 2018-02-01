Огонь уничтожил бывший павильон «Ленфильма»

Пожар произошел сегодня ночью в здании на улице Тамбасова.
Девять часов потребовалось спасателям на ликвидацию пожара в здании «Ленфильма». Огонь в помещениях бывшего павильона киностудии на улице Тамбасова вспыхнул ночью. Он охватил 800 квадратных метров верхнего этажа и кровли.
Весь район заволокло дымом. Местные жители жаловались на сильный запах гари. Представители «Ленфильма» сообщили, что полыхавшие помещения киностудией давно не эксплуатируются. Они сдаются в аренду.
Тем не менее в соседнем корпусе расположен гараж, где стоят раритетные автомобили, не раз снимавшиеся в фильмах. Известно, что ни одна машина от огня не пострадала. Некоторые из авто лишь покрылись копотью.
Весь район заволокло дымом. Местные жители жаловались на сильный запах гари. Представители «Ленфильма» сообщили, что полыхавшие помещения киностудией давно не эксплуатируются. Они сдаются в аренду.
Тем не менее в соседнем корпусе расположен гараж, где стоят раритетные автомобили, не раз снимавшиеся в фильмах. Известно, что ни одна машина от огня не пострадала. Некоторые из авто лишь покрылись копотью.
Комментарии