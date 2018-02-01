«Глаз, который упал в унитаз»: Кузнецова пожаловалась на детские книги

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова пожаловалась на ряд детских книг.
Во время конференции в Российской государственной детской библиотеке Анна Кузнецова представила подборку современной детской литературы, которую, как она считает, «даже взрослым показывать страшно».
В ее списке оказалось более 15 произведений, но она особо отметила стихотворение Игоря Иртеньева «Уронил я в унитаз» и сказку Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь», передает РИА Новости.
Анна Кузнецова: «К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое… Честно сказать, некоторое я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах».
По мнению омбудсмена, «самым приличным» произведением из ее списка оказалась сказка про петушиную лошадь. Но больше всего Кузнецову поразило творчество поэта Иртеньева.
Анна Кузнецова: «Сказка про глаз, который, простите, упал в унитаз. Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже».
При этом омбудсмен выразила надежду, что составленный ею список не будет выглядеть черным пиаром. В перечне Кузнецовой оказалось и четверостишье Сергея Михалкова из стихотворения «Грипп», в котором кот предлагал мальчику Антошке посыпать нос порошком. Кроме того, в список попала сказка Давида Низовского «Как царь ушел в девочки».
В ее списке оказалось более 15 произведений, но она особо отметила стихотворение Игоря Иртеньева «Уронил я в унитаз» и сказку Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь», передает РИА Новости.
Анна Кузнецова: «К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое… Честно сказать, некоторое я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах».
По мнению омбудсмена, «самым приличным» произведением из ее списка оказалась сказка про петушиную лошадь. Но больше всего Кузнецову поразило творчество поэта Иртеньева.
Анна Кузнецова: «Сказка про глаз, который, простите, упал в унитаз. Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже».
При этом омбудсмен выразила надежду, что составленный ею список не будет выглядеть черным пиаром. В перечне Кузнецовой оказалось и четверостишье Сергея Михалкова из стихотворения «Грипп», в котором кот предлагал мальчику Антошке посыпать нос порошком. Кроме того, в список попала сказка Давида Низовского «Как царь ушел в девочки».
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