В Австралии на распродаже купили шкафы с секретными документами

В руках журналистов австралийской телекомпании ABC оказались сотни секретных правительственных документов. Эти данные должны были оставаться под замком еще минимум 20 лет, но шкафы с бумагами выставили на распродажу старой мебели из госучреждений.

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мебель

спецслужбы

Шкафы продали почти за бесценок — мебель была очень уж тяжелой, и дверцы не открывались: ключи от замков потерялись. Покупатель шкафы взломал и обнаружил внутри сотни документов — от отчетов о работе правительства до планов контртеррористических операций и сведений о боевых действиях Австралии в Афганистане.



Эти данные и были переданы ABC. А журналисты подготовили на их основе несколько разоблачительных материалов о бывших премьерах и чиновниках. Спустя несколько часов после публикации в офис компании в Канберре нагрянули офицеры службы безопасности и разведки. Документы отбирать не стали, лишь спрятали в привезенные сейфы. Журналисты подчеркивают, что до сих пор имеют к ним доступ. А юристы телеканала ведут переговоры с властями.



Правительство страны тем временем начало расследование, каким образом шкафы с государственными секретами оказались на распродаже.

