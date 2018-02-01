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    В Австралии на распродаже купили шкафы с секретными документами. Австралия, мебель, спецслужбы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Австралии на распродаже купили шкафы с секретными документами

    В Австралии на распродаже купили шкафы с секретными документами

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    В Австралии на распродаже купили шкафы с секретными документами

    В Австралии на распродаже купили шкафы с секретными документами

    В Австралии на распродаже купили шкафы с секретными документами

      В руках журналистов австралийской телекомпании ABC оказались сотни секретных правительственных документов. Эти данные должны были оставаться под замком еще минимум 20 лет, но шкафы с бумагами выставили на распродажу старой мебели из госучреждений.

      Шкафы продали почти за бесценок — мебель была очень уж тяжелой, и дверцы не открывались: ключи от замков потерялись. Покупатель шкафы взломал и обнаружил внутри сотни документов — от отчетов о работе правительства до планов контртеррористических операций и сведений о боевых действиях Австралии в Афганистане.

      Эти данные и были переданы ABC. А журналисты подготовили на их основе несколько разоблачительных материалов о бывших премьерах и чиновниках. Спустя несколько часов после публикации в офис компании в Канберре нагрянули офицеры службы безопасности и разведки. Документы отбирать не стали, лишь спрятали в привезенные сейфы. Журналисты подчеркивают, что до сих пор имеют к ним доступ. А юристы телеканала ведут переговоры с властями.

      Правительство страны тем временем начало расследование, каким образом шкафы с государственными секретами оказались на распродаже.

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