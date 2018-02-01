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    Жириновский рассказал о взаимной симпатии с Михаилом Кругом. выборы, Жириновский, музыка и музыканты, Тверь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖириновский рассказал о взаимной симпатии с Михаилом Кругом

    Жириновский рассказал о взаимной симпатии с Михаилом Кругом

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    Жириновский рассказал о взаимной симпатии с Михаилом Кругом

    Жириновский рассказал о взаимной симпатии с Михаилом Кругом

    Жириновский рассказал о взаимной симпатии с Михаилом Кругом

      Лидер ЛДПР в рамках своей предвыборной кампании сегодня посетил Тверь.

      Жириновский побывал у памятника Михаилу Кругу и рассказал о своем отношении к творчеству знаменитого шансонье, с которым, кстати, был хорошо знаком.

      Владимир Жириновский: «Если бы он так трагически не погиб, то, возможно, был бы депутатом Государственной думы или бы сейчас был доверенным лицом, это было бы от чистого сердца, от чистой души, потому что мы испытывали взаимные симпатии. Поэтому мы рады, что жители Твери чтут своего самого известного земляка».

      А Павел Грудинин сегодня побывал в Первоуральске, где посетил Уральский трубный завод. Выступая перед рабочими, он заявил: «Сильная Россия — это не только сильная власть, но и, прежде всего, сильные предприятия».

      Грудинин добавил, что рад видеть среди сотрудников завода так много молодых лиц.

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