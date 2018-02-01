В Торонто поймали маньяка-садовника, прятавшего тела жертв в клумбах

В Торонто полицейские арестовали серийного убийцу, который закапывал тела своих жертв в клумбах.

Такой способ сокрытия улик был особо удобен благодаря профессии маньяка — 66-летний Брюс Макартур работал ландшафтным дизайнером. На участках, которые он обустраивал, обнаружили фрагменты тел как минимум пятерых мужчин. Их нашли в садовых горшках и цветочных клумбах.



В полиции не сомневаются, что убийства совершил именно Макартур. Следователи уже установили все места, где он ранее работал, их около 30. Сейчас там проводят проверку. Землю перекапывают. По всему городу для экспертизы изъяли десятки растений.



Детектив: «Мы верим, что жертв может быть больше. И у меня даже нет предположений, насколько больше. Торонто никогда не видел ничего подобного».



Известно, что трое из убитых проживали в так называемой Гей-Виллэдж. Это деревня рядом с Торонто, где большинство населения — мужчины нетрадиционной ориентации. Такая была и у самого Макартура. Однако в полиции подчеркивают, что другие две жертвы отношения к этому сообществу не имели.