Уволенную за «стриптиз» 60-летнюю учительницу вернули на работу

Точка поставлена в деле 60-летнего учителя географии, которую уволили из школы за аморальное поведение. Педагога якобы уличили в исполнении стриптиза во время уроков. Она и подумать не могла, что когда-то ей придется оправдываться за свое поведение. Да еще и в зале суде.

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Коллеги обвинили Светлану Колядову в аморальном поведении. Якобы при учениках она подняла блузку и едва не пустилась в пляс. После этого с педагогом разорвали трудовые отношения. Репутацию распутной женщины Светлане Юрьевне пришлось оспаривать в суде.



Светлана Колядова: «Представьте себе, в чужом кабинете ребенок срывает урок, приходят два заместителя директора. И именно в этот момент, конечно, на 37-м году своей трудовой деятельности мне очень захотелось поднять так мою блузку. У меня даже рука так не дотянется».



За 37 лет у школьной доски, говорит Светлана Юрьевна, чего только не было. И ссоры в коллективе, и непонимание. Но все же удавалось как-то находить общий язык с руководством. До такого скандала не доходило.



Анжела Адамич, директор школы: «У меня другое мнение, и, соответственно, я буду продолжать защищать интересы детей».



Светлана Колядова уверена, что не хрупкая детская психика так волнует директора. По ее словам, никаких вольностей и непристойностей во время урока она никогда не допускала. И вообще, все это якобы выдуманный повод, причина же кроется в другом.



Уже несколько лет педагог добивается, чтобы в школе отменили так называемые дежурства. И это, уверяет Светлана Юрьевна, не просто свод правил, а настоящий армейский устав, согласно которому учитель должен стоять на посту, не отлучаясь даже на обед. По этому поводу Колядова неоднократно жаловалась в управление образования, за что руководству школы всякий раз приходилось оправдываться. Судя по всему, таким неординарным образом ей решили преподать урок.



Всеволод Луховицкий, сопредседатель профсоюза «Учитель»: «Никакого контекста здесь не было, судья это поняла, никаких клубничек, малинок не было. Это расправа с неугодным учителем».



В результате суд признал увольнение Светланы Колядовой необоснованным. Выиграв дело, учитель решила, что вопреки всему снова вернется на рабочее место.