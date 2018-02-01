Дуров назвал причину пропажи Telegram из App Store

We were alerted by Apple that inappropriate content was made available to our users and both apps were taken off the App Store. Once we have protections in place we expect the apps to be back on the App Store. — Pavel Durov (@durov) 1 февраля 2018 г.

Сегодня стало известно, что в России и мире приложение Telegram пропало из списка доступных для скачивания в App Store. Создатель популярного мессенджера Павел Дуров прокомментировал эту ситуацию. По его словам, компания Apple обнаружила «неприемлемый контент», доступный пользователям Telegram.: «Нам поступило предупреждение от Apple о том, что неприемлемый контент оказался доступен нашим пользователям, и оба приложения были убраны из App Store. Как только мы обеспечим защиту (от нежелательного контента — ред.), мы ожидаем, что приложения вернутся в App Store».Telegram — популярный бесплатный мессенджер, который был запущен в 2013 году.