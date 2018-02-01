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    Дуров назвал причину пропажи Telegram из App Store

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    Дуров назвал причину пропажи Telegram из App Store

    Дуров назвал причину пропажи Telegram из App Store

    Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил, почему приложение исчезло из интернет-магазина App Store.

    Сегодня стало известно, что в России и мире приложение Telegram пропало из списка доступных для скачивания в App Store. Создатель популярного мессенджера Павел Дуров прокомментировал эту ситуацию. По его словам, компания Apple обнаружила «неприемлемый контент», доступный пользователям Telegram.

    Павел Дуров: «Нам поступило предупреждение от Apple о том, что неприемлемый контент оказался доступен нашим пользователям, и оба приложения были убраны из App Store. Как только мы обеспечим защиту (от нежелательного контента — ред.), мы ожидаем, что приложения вернутся в App Store».



    Telegram — популярный бесплатный мессенджер, который был запущен в 2013 году.

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