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    Любопытного енота два часа вызволяли из вентиляционной шахты в Омске

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    • Фото: 55.mchs.gov.ru
    Любопытного енота два часа вызволяли из вентиляционной шахты в Омске

    Любопытного енота два часа вызволяли из вентиляционной шахты в Омске

    Любопытного енота два часа вызволяли из вентиляционной шахты в Омске
  • Фото: 55.mchs.gov.ru

    • Два часа понадобилось спасателям в Омске, чтобы вызволить пятимесячного енота, провалившегося в вентиляционную шахту жилого дома.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, сотрудникам ведомства пришлось проводить необычную спасательную операцию — вытаскивать из шахты вентиляционной трубы пятимесячную енотиху Элли. В сообщении отмечается, что сама Элли не хотела, чтобы ее спасали, поэтому на то, чтобы вызволить ее из «ловушки», у спасателей ушло два часа.

    Пятимесячную Элли привезли местным жителям из Новосибирска. Дикий зверь еще не до конца приручен, поэтому целыми днями Элли изучала квартиру новых хозяев, пыталась открыть все двери и задвижки.

    Из сообщения ГУ МЧС по Омской области: «Знакомясь с обстановкой на кухне, пытливая енотиха забралась на холодильник и лапками открыла дверцу в вентиляционную шахту, а затем провалилась в нее».

    Картира находится на первом этаже, поэтому зверь не пострадал. В темной ловушке Элли провела почти сутки, пока на помощь ей не пришли сотрудники МЧС. Спасатели с помощью перфоратора и лома проделали в шахте небольшое отверстие, в котором увидели пушистую спину, однако Элли не хотела сдаваться и всячески уклонялась от спасения. Вытащить енотиху из вентиляции стоило пожарным больших усилий, однако в итоге они извлекли беглянку из шахты и передали хозяевам.

    Любопытного енота два часа вызволяли из вентиляционной шахты в Омске. животные, МЧС, Омск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Любопытного енота два часа вызволяли из вентиляционной шахты в Омске. животные, МЧС, Омск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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