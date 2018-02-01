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    В Зеленограде грабитель открыл стрельбу в банке и сбежал

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    В Зеленограде грабитель открыл стрельбу в банке и сбежал

    В Зеленограде грабитель открыл стрельбу в банке и сбежал

    В Зеленограде неизвестный совершил вооруженный налет на отделение банка, пострадавших нет.

    Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в столичном управлении МВД, инцидент произошел вечером 31 января в филиале банка.

    Из сообщения МВД: «В помещение вошел гражданин в камуфляжной одежде и балаклаве, несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону монитора электронной очереди и потребовал передать ему деньги, но скрылся, ничего не взяв».

    В ведомстве уточнили, что обошлось без пострадавших. Полиция возбудила уголовное дело о разбое.

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