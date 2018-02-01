Пермского ветеринара отстранили от работы за селфи с расчлененной кошкой

Ветеринара из Перми, которая разместила в соцсети свою фотографию на фоне вскрытого тела животного, отстранили от работы.
На днях девушка опубликовала на своей странице в соцсети фото, на котором она радостно улыбается на фоне расчлененного тела кошки. Фото она сопроводила комментарием «Мое первое вскрытие на рабочем месте».
После публикации селфи разразился скандал. Пользователей Сети возмутила радость и улыбка на лице девушки, находящейся в операционной. Руководство клиники не оценило поступок сотрудницы и сразу отстранило девушку от работы, объяснив это тем, что такие фото для ветеринара недопустимы.
Как сообщили РИА Новости в ветеринарной клинике, эта девушка — ассистент врача. Ей дали на исследование тело кота, чтобы выявить методы профилактики и лечения животных.
Из сообщения клиники: «Это было ее первое вскрытие на рабочем месте после практики. Девушка захотела похвастаться перед сокурсниками своим „достижением“, поэтому и совершила этот необдуманный поступок. Медики должны исполнять свои обязанности без публичного показа. Этот случай должен стать первым и последним, это урок для всех».
По данным службы информации клиники, сейчас решается вопрос об увольнении девушки.
После публикации селфи разразился скандал. Пользователей Сети возмутила радость и улыбка на лице девушки, находящейся в операционной. Руководство клиники не оценило поступок сотрудницы и сразу отстранило девушку от работы, объяснив это тем, что такие фото для ветеринара недопустимы.
Как сообщили РИА Новости в ветеринарной клинике, эта девушка — ассистент врача. Ей дали на исследование тело кота, чтобы выявить методы профилактики и лечения животных.
Из сообщения клиники: «Это было ее первое вскрытие на рабочем месте после практики. Девушка захотела похвастаться перед сокурсниками своим „достижением“, поэтому и совершила этот необдуманный поступок. Медики должны исполнять свои обязанности без публичного показа. Этот случай должен стать первым и последним, это урок для всех».
По данным службы информации клиники, сейчас решается вопрос об увольнении девушки.
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