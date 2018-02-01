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    Летевший из Москвы в Ханты-Мансийск самолет совершил вынужденную посадку в Сыктывкаре

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    Летевший из Москвы в Ханты-Мансийск самолет совершил вынужденную посадку в Сыктывкаре

    Летевший из Москвы в <nobr>Ханты-Мансийск</nobr> самолет совершил вынужденную посадку в Сыктывкаре

    Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Ханты-Мансийск, совершил вынужденную посадку в Сыктывкаре из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

    Как сообщил ТАСС директор аэропорта Сыктывкара Владимир Александров, все службы воздушной гавани были заранее предупреждены и готовы.

    Владимир Александров: «Самолет „Аэрофлота“, летевший из Москвы в Ханты-Мансийск, вынужденно сел в Сыктывкаре, одному из пассажиров стало плохо. Все наши службы были подготовлены, заранее предупреждены, встречала скорая. Пассажира сняли с рейса, и самолет без дозаправки полетел дальше по маршруту».

    Рейс благополучно сел в Ханты-Мансийске. О судьбе пассажира на данный момент ничего не известно.

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