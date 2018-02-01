В торговле с «врагом»: Украина на 40% увеличила импорт российских товаров

Война войной, а обед по расписанию. Эта фраза довольно точно отражает суть украинской торговой политики. Президент Пётр Порошенко не устает повторять, что Россия — страна-агрессор . Но торговать с агрессором при этом не брезгует. И дела ведет вполне даже успешно, о чем говорит отчет украинского Нацбанка.

За 2017 год поставки из России на Украину увеличились на 40 процентов. При этом рост европейского импорта куда скромнее — всего плюс 23 процента.



В России украинцы покупают, например, уголь. Раньше его везли с Донбасса, но теперь регион в блокаде, так что приходится брать у Москвы. Везут в Незалежную также нефтепродукты и удобрения: растения обещаниями кормить не будешь.



А если чуть пристальнее взглянуть на лукавые цифры украинской статистики, то выяснится: доля российского импорта еще значительнее. Например, российский газ Украина закупает у европейцев. По бумагам он проходит как словацкий или швейцарский. Но страну происхождения это, конечно, не меняет.