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    В торговле с «врагом»: Украина на 40% увеличила импорт российских товаров. Украина, газ, торговля, уголь, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ торговле с «врагом»: Украина на 40% увеличила импорт российских товаров

    В торговле с «врагом»: Украина на 40% увеличила импорт российских товаров

    2 комментария
    В торговле с «врагом»: Украина на 40% увеличила импорт российских товаров

    В торговле с «врагом»: Украина на 40% увеличила импорт российских товаров

    В торговле с «врагом»: Украина на 40% увеличила импорт российских товаров

      Война войной, а обед по расписанию. Эта фраза довольно точно отражает суть украинской торговой политики. Президент Пётр Порошенко не устает повторять, что Россия — страна-агрессор. Но торговать с агрессором при этом не брезгует. И дела ведет вполне даже успешно, о чем говорит отчет украинского Нацбанка.

      За 2017 год поставки из России на Украину увеличились на 40 процентов. При этом рост европейского импорта куда скромнее — всего плюс 23 процента.

      В России украинцы покупают, например, уголь. Раньше его везли с Донбасса, но теперь регион в блокаде, так что приходится брать у Москвы. Везут в Незалежную также нефтепродукты и удобрения: растения обещаниями кормить не будешь.

      А если чуть пристальнее взглянуть на лукавые цифры украинской статистики, то выяснится: доля российского импорта еще значительнее. Например, российский газ Украина закупает у европейцев. По бумагам он проходит как словацкий или швейцарский. Но страну происхождения это, конечно, не меняет.

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