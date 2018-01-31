Грабители ранили полицейского при перестрелке в Петербурге

Сотрудник
патрульно-постовой службы Петербурга был ранен во время перестрелки. Грабители открыли огонь, когда пытались скрыться после налета на ювелирный магазин.
В полиции уточнили, что грабители попытались ограбить ювелирный магазин, расположенный на проспекте Большевиков в Невском районе Петербурга. Но двое стражей порядка при патрулировании заметили злоумышленников и пресекли преступление.
Трое налетчиков попытались скрыться, и полицейские начали преследование, передает ТАСС. На пересечении Ириновского и Индустриального проспектов преступники начали стрелять по стражам порядка. Правоохранители открыли ответный огонь.
В результате был ранен сотрудник ППС, он госпитализирован. Также в ходе перестрелке были ранены двое злоумышленников, третьему удалось скрыться, его разыскивают.
Трое налетчиков попытались скрыться, и полицейские начали преследование, передает ТАСС. На пересечении Ириновского и Индустриального проспектов преступники начали стрелять по стражам порядка. Правоохранители открыли ответный огонь.
В результате был ранен сотрудник ППС, он госпитализирован. Также в ходе перестрелке были ранены двое злоумышленников, третьему удалось скрыться, его разыскивают.
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