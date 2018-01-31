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    Грабители ранили полицейского при перестрелке в Петербурге. кражи и ограбления, криминал, полиция, Санкт-Петербург, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГрабители ранили полицейского при перестрелке в Петербурге

    Грабители ранили полицейского при перестрелке в Петербурге

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    Грабители ранили полицейского при перестрелке в Петербурге

    Грабители ранили полицейского при перестрелке в Петербурге

    Грабители ранили полицейского при перестрелке в Петербурге
    • Фото: megapolisonline.ru

      • Сотрудник патрульно-постовой службы Петербурга был ранен во время перестрелки. Грабители открыли огонь, когда пытались скрыться после налета на ювелирный магазин.

      В полиции уточнили, что грабители попытались ограбить ювелирный магазин, расположенный на проспекте Большевиков в Невском районе Петербурга. Но двое стражей порядка при патрулировании заметили злоумышленников и пресекли преступление.

      Трое налетчиков попытались скрыться, и полицейские начали преследование, передает ТАСС. На пересечении Ириновского и Индустриального проспектов преступники начали стрелять по стражам порядка. Правоохранители открыли ответный огонь.

      В результате был ранен сотрудник ППС, он госпитализирован. Также в ходе перестрелке были ранены двое злоумышленников, третьему удалось скрыться, его разыскивают.

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