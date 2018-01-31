Лауреатом премии Стржельчика стала актриса БДТ Марина Игнатова

В день рождения великого актера Владислава Стржельчика в Петербурге вручили независимую актерскую премию. Награда носит имя народного артиста СССР и вручается ежегодно уже в 21-й раз.

Сама церемония проходит всегда в Доме актера 31 января. Имена лауреатов остаются в тайне до последнего момента и решение принимают коллегиально Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили и вдова Стржельчика Людмила Шувалова.



В этом году поздравлений была удостоена только один лауреат — актриса БДТ Марина Игнатова. На сцене ее поздравляли лауреаты прошлых лет, среди которых были Михаил Боярский и Сергей Мигицко. Премия вручается за масштаб дарования, широту артистического диапазона и подлинную духовность. Этими качествами, несомненно, обладал Стржельчик.



Алиса Фрейндлих, народная артистка СССР, член жюри актерской независимой премии им. Владислава Стржельчика: «Мариночка Игнатова, с моей точки зрения, готова для этой премии. Она умна, красива, талантлива. Еще до того, как наши режиссеры стали взращивать актеров, она успела о себе заявить».



Марина Игнатова, народная артистка России, лауреат Независимой актерской премии им. Владислава Стржельчика: «Я абсолютно не ожидала. Это неожиданно и оттого здорово».



Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих вспоминали своего партнера по сцене Владислава Стржельчика. В этом году для коллег народного артиста памятная дата. 80 лет назад он пришел в БДТ и до последних дней служил великой сцене.