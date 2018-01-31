Вышедшая из берегов Нева подтопила поселок Понтонный

Резкая смена погоды с оттепели на мороз привела к локальному зимнему наводнению под Петербургом.

Из-за резких перепадов температуры Нева вышла из берегов. Подъем уровня зафиксировали в Колпинском районе. Под воду начал уходить поселок Понтонный.



На кадрах видео из соцсетей видно, что подтоплена идущая вдоль набережной дорога, а также прибрежные участки частного сектора. Как сообщили жильцы этих домов, сейчас им приходится добираться на работу вплавь или делая крюк через Лагерное шоссе.



Ситуацию держат на контроле в Смольном. Комитет по природопользованию ведет круглосуточный мониторинг уровня воды. Также налажено взаимодействие с МЧС, Гидрометцентром и районной администрацией. Было принято решение о выходе в акваторию Невы ледокола «Невская застава».