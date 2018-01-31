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    Вышедшая из берегов Нева подтопила поселок Понтонный. Нева, Санкт-Петербург, зима, наводнения, погода, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВышедшая из берегов Нева подтопила поселок Понтонный

    Вышедшая из берегов Нева подтопила поселок Понтонный

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    Вышедшая из берегов Нева подтопила поселок Понтонный

    Вышедшая из берегов Нева подтопила поселок Понтонный

    Вышедшая из берегов Нева подтопила поселок Понтонный

      Резкая смена погоды с оттепели на мороз привела к локальному зимнему наводнению под Петербургом.

      Из-за резких перепадов температуры Нева вышла из берегов. Подъем уровня зафиксировали в Колпинском районе. Под воду начал уходить поселок Понтонный.

      На кадрах видео из соцсетей видно, что подтоплена идущая вдоль набережной дорога, а также прибрежные участки частного сектора. Как сообщили жильцы этих домов, сейчас им приходится добираться на работу вплавь или делая крюк через Лагерное шоссе.

      Ситуацию держат на контроле в Смольном. Комитет по природопользованию ведет круглосуточный мониторинг уровня воды. Также налажено взаимодействие с МЧС, Гидрометцентром и районной администрацией. Было принято решение о выходе в акваторию Невы ледокола «Невская застава».

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