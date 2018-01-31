Присяжные признали виновным возможного заказчика убийства ректора в Петербурге

Со второй попытки в Ленинградском областном суде рассмотрели дело в отношении бывшего проректора СПбГУСЭ Василия Соловьёва. Три года назад его оправдали. В этот раз коллегия присяжных решила
по-другому.
В Ленинградском областном суде оглашен вердикт присяжных по громкому делу об убийстве ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики Александра Викторова.
Это повторное рассмотрение дела коллегией. Первое своим оправдательным вердиктом шокировало не только родственников Викторова, но и общественность. Главного фигуранта Василия Соловьёва оправдали.
Сегодня уже другие присяжные под председательством другого судьи проведя в совещательной комнате более трех часов вынесли решение, удовлетворившее семью погибшего. Соловьёву вынесли обвинительный вердикт по статье УК «Организация убийства по найму».
Вердикт кардинально отличается от прошлого: Василий Соловьёв виновен, но заслуживает снисхождения, резюмируют присяжные. Какого характера оно будет, разберутся уже на следующее утро на обсуждении. Правда, если найдут внезапно пропавшего подсудимого, который, как отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков, после трехчасового совещания присяжных на оглашении вердикта не появился. До него пытались дозвониться, но это не смогли ни родственники, ни даже адвокат. Впрочем, позиция защиты неизменна.
Мурад Мусаев, адвокат Василия Соловьёва: «Дело беспрецедентное с точки зрения клеветы, напраслины, которая возведена на него. Обвинение строится на основании просто показаний двух осужденных преступников, которые опровергаются любой объективной проверкой, допросом других свидетелей».
Это уже не первый эпизод в деле, который отправляют на доработку. Три года назад также родственники погибшего Александра Викторова подавали апелляцию в Верховный суд в связи с оправданием организатора этого убийства — Виталия Ковалёва. Только со второго раза его осудили на 17 лет.
Тот же расчет был и сейчас. Ведь, по мнению вдовы и детей, доказательств того, что именно Василий Соловьёв заказчик — более чем достаточно. И самое главное — это конфликт интересов.
После назначения на пост ректора ныне покойный Александр Викторов проверил ГУСЭ на финансовую прозрачность. И увидел растраты более чем на миллиард рублей. Вместо вложений в вуз большая часть средств уходила на счет некой «НП-сервис», которая якобы обслуживала университет. Она была подконтрольна тогда еще проректору ГУСЭ Василию Соловьёву.
Мария Ушакова и Владимир Викторов, дети Александра Викторова: «По собранным доказательствам Соловьёву было предъявлено обвинение еще в 2015 году. Спустя три года после совершения убийства. Всё это время следствие проверяло другие версии. Поэтому спасибо присяжным, что они разобрались, услышали. Это были очень тяжелые пять лет. Но в общем мы победили».
Это повторное рассмотрение дела коллегией. Первое своим оправдательным вердиктом шокировало не только родственников Викторова, но и общественность. Главного фигуранта Василия Соловьёва оправдали.
Сегодня уже другие присяжные под председательством другого судьи проведя в совещательной комнате более трех часов вынесли решение, удовлетворившее семью погибшего. Соловьёву вынесли обвинительный вердикт по статье УК «Организация убийства по найму».
Вердикт кардинально отличается от прошлого: Василий Соловьёв виновен, но заслуживает снисхождения, резюмируют присяжные. Какого характера оно будет, разберутся уже на следующее утро на обсуждении. Правда, если найдут внезапно пропавшего подсудимого, который, как отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков, после трехчасового совещания присяжных на оглашении вердикта не появился. До него пытались дозвониться, но это не смогли ни родственники, ни даже адвокат. Впрочем, позиция защиты неизменна.
Мурад Мусаев, адвокат Василия Соловьёва: «Дело беспрецедентное с точки зрения клеветы, напраслины, которая возведена на него. Обвинение строится на основании просто показаний двух осужденных преступников, которые опровергаются любой объективной проверкой, допросом других свидетелей».
Это уже не первый эпизод в деле, который отправляют на доработку. Три года назад также родственники погибшего Александра Викторова подавали апелляцию в Верховный суд в связи с оправданием организатора этого убийства — Виталия Ковалёва. Только со второго раза его осудили на 17 лет.
Тот же расчет был и сейчас. Ведь, по мнению вдовы и детей, доказательств того, что именно Василий Соловьёв заказчик — более чем достаточно. И самое главное — это конфликт интересов.
После назначения на пост ректора ныне покойный Александр Викторов проверил ГУСЭ на финансовую прозрачность. И увидел растраты более чем на миллиард рублей. Вместо вложений в вуз большая часть средств уходила на счет некой «НП-сервис», которая якобы обслуживала университет. Она была подконтрольна тогда еще проректору ГУСЭ Василию Соловьёву.
Мария Ушакова и Владимир Викторов, дети Александра Викторова: «По собранным доказательствам Соловьёву было предъявлено обвинение еще в 2015 году. Спустя три года после совершения убийства. Всё это время следствие проверяло другие версии. Поэтому спасибо присяжным, что они разобрались, услышали. Это были очень тяжелые пять лет. Но в общем мы победили».
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