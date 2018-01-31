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    «Позор для демократии!»: Жириновский назвал Собчак «тамадой на воровских вечеринках». выборы, дети и подростки, Жириновский, Собчак Ксения, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Позор для демократии!»: Жириновский назвал Собчак «тамадой на воровских вечеринках»

    «Позор для демократии!»: Жириновский назвал Собчак «тамадой на воровских вечеринках»

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    «Позор для демократии!»: Жириновский назвал Собчак «тамадой на воровских вечеринках»

    «Позор для демократии!»: Жириновский назвал Собчак «тамадой на воровских вечеринках»

    «Позор для демократии!»: Жириновский назвал Собчак «тамадой на воровских вечеринках»

      Владимир Жириновский, который активно ведет предвыборную кампанию, сегодня провел урок обществознания в одной из московских школ. Говорили обо всем, даже о любви. Но, конечно, шла речь и о серьезных вещах: об образовании, международных отношениях, борьбе с коррупцией.

      «Надо заставить ваши мозги кипеть!» — с порога объявил старшеклассникам Владимир Жириновский. И для начала попросил растолковать ему замеченный в коридорах олимпийский лозунг «Быстрее, выше, сильнее!». И тут же выдал свою версию.

      Владимир Жириновский: «Это лозунги экстремизма! „Быстрее“ — быстрее всех. Ну, обгоняй, ты же умрешь! „Выше“ — прыгай выше. И упадешь, так сказать, сверху».

      Дальше прошлись по истории России XX века. Выяснилось, что к единому экзамену школьникам все-таки надо еще кое-что подучить.

      Вспомнили и конкурентов Жириновского на выборах. Точнее, конкурентку. Дети предположили, что Ксения Собчак должна оживить избирательную кампанию.

      Владимир Жириновский: «Тамада на воровских вечеринках и кандидат в президенты! Это позор для демократии! Это издевательство над демократией!»

      Возник у Владимира Вольфовича и спор о патриотизме. Юноша в центре зала объявил, что он свою страну люби, и случись что плохое — погибнуть за нее готов. Но оппонент не одобрил.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

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