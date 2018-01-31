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    Российского велогонщика Лагутина сбил автомобиль в Италии

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    • Фото: Benoit Prieur / wikipedia.org
    Российского велогонщика Лагутина сбил автомобиль в Италии

    Российского велогонщика Лагутина сбил автомобиль в Италии

    Российского велогонщика Лагутина сбил автомобиль в Италии
  • Фото: Benoit Prieur / wikipedia.org

    • Российский велогонщик команды «Газпром-Русвело» 37-летний Сергей Лагутин был госпитализирован после того, как его сбил автомобиль во время тренировки в итальянской провинции Карминьяно.

    Как сообщил ТАСС генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин, по предварительной информации, здоровью спортсмена ничего не угрожает.

    Ренат Хамидулин: «Мы получили подтверждение инцидента. Но он произошел в 300 километрах от офиса, пока у нас есть только информация, что никаких тяжелых повреждений он не получил и что с ним все в порядке. Сейчас ему должны сделать рентген, но, думаю, ничего серьезного нет».

    До 2013 года Лагутин выступал под флагом Узбекистана, затем — под российским. В 2003 году он стал победителем групповой гонки на чемпионате мира для спортсменов до 23 лет. В 2006 году Лагутин победил на первом этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».

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