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    В Подмосковье скоростная электричка насмерть сбила подростка

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    В Подмосковье скоростная электричка насмерть сбила подростка

    В Подмосковье скоростная электричка насмерть сбила подростка

    16-летний подросток погиб под колесами скоростной электрички в Московской области.

    По данным полиции, трагический инцидент произошел сегодня около 17:00 на Казанском направлении Московской железной дороги, передает ТАСС. Подросток угодил под колеса скоростной электрички Москва — Раменское в районе станции Ильинская.

    По предварительной информации, мальчик переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Погибшему подростку было 16 лет.

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