Памятник долготерпению: новую школу в хакасском поселке ждали больше 30 лет

Хакасские школьники из поселка Июс первый раз в новый класс пошли не 1 сентября, и связано это с долгожданным новосельем. Новую школу здесь ждали около 30 лет, и за это время выросло не одно поколение детей, а предыдущие попытки строительства закончились лишь тратой огромных денег.

315 образование

Хакасия

школы

Новую школу в Июсе власти пытались строить еще с начала 90-х. Не раз начинали, и все время чего-то не хватало. Так что в успех очередной попытки многие жители не верили. Но здание прошло экспертизы, сдано в эксплуатацию почти без замечаний. Оборудованные по последнему слову классы готовы принять 150 школьников. С прежними условиями не сравнить.



Учителя, особенно старшего поколения, едва скрывают слезы. Для них это здание больше, чем школа. Это памятник долготерпению.



Галина Сиротинина, преподаватель русского языка и литературы: «Я вот 40 лет работаю в школе, и все эти годы ждали мы эту школу».



Почти 10 лет назад, когда старая школа стала рушиться, школьников разбросали по пяти разным зданиям. Дети мерзли, бегая из одного здания в другое. Педагоги ютились в тесной комнатке в здании администрации. Отдельных предметных кабинетов не было.



Общее впечатление от школы портит вид соседнего недостроя. Это как раз неудачная попытка строительства школы. Был возведен каркас двух учебных блоков, а потом кончились деньги. И через три года простоя оказалось, что пострадали металлоконструкции, а такая большая школа оказалась уже не нужна.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Влады Копыловской.