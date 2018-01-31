Петербургские депутаты согласились дать льготы искусству

В Мариинском дворце в первом чтении приняли законопроект о льготной аренде для создателей творческих пространств.
Обманутые дольщики Петербурга смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Сегодня в Законодательном собрании эту категорию горожан включили в список тех, кому услуги по защите прав и законных интересов квалифицированные специалисты будут оказывать безвозмездно.
Впрочем, как заявил один из авторов законопроекта, руководитель единороссов в городском парламенте Александр Тетердинко, вероятно, на стадии поправок такую возможность оставят лишь для тех обманутых дольщиков, которые находятся в затруднительном финансовом положении.
Однако больше всего законотворцев впечатлил креатив из Смольного. Администрация предложила создать в городе фонд творческих пространств. В депутатских кругах предложение губернатора назвали довольно сомнительным.
Суть закона без лишних перформансов парламентариям изложил его представитель в Заксобрании Юрий Шестериков. Город будет сдавать принадлежащие ему заброшенные площади (это около 20 тысяч квадратных метров) организаторам так называемых креативных пространств с авангардной скидкой — в 100 раз меньше стандартной ставки (0,01 от фактической стоимости аренды).
Условие — приведение зданий в порядок и ведение там как раз той самой креативной деятельности. Примеры таких центров, где современное искусство, творческие мастерские, торговля и общепит образуют так называемую синергию, в городе уже существуют.
Атмосфера креатива с благоуханием денег — один из драйверов экономики Петербурга, считают в Смольном. Но в Мариинском во всем этом законотворческом беспорядке немного запутались.
Алексей Ковалёв, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Справедливая Россия»: «Власти заинтересованы довести их до уничтожения, чтобы потом свободные земельные участки раздать под застройку. Им хочется заработать и себе в карман, и тем, с кем они связаны. Больше никаких других целей нет. А при таких условиях креативные проекты будут не реализуемы».
Большинству парламентариев законотворческий креатив, несмотря на протесты депутатского андеграунда, все же пришелся по душе.
Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв с подробностями.
Впрочем, как заявил один из авторов законопроекта, руководитель единороссов в городском парламенте Александр Тетердинко, вероятно, на стадии поправок такую возможность оставят лишь для тех обманутых дольщиков, которые находятся в затруднительном финансовом положении.
Однако больше всего законотворцев впечатлил креатив из Смольного. Администрация предложила создать в городе фонд творческих пространств. В депутатских кругах предложение губернатора назвали довольно сомнительным.
Суть закона без лишних перформансов парламентариям изложил его представитель в Заксобрании Юрий Шестериков. Город будет сдавать принадлежащие ему заброшенные площади (это около 20 тысяч квадратных метров) организаторам так называемых креативных пространств с авангардной скидкой — в 100 раз меньше стандартной ставки (0,01 от фактической стоимости аренды).
Условие — приведение зданий в порядок и ведение там как раз той самой креативной деятельности. Примеры таких центров, где современное искусство, творческие мастерские, торговля и общепит образуют так называемую синергию, в городе уже существуют.
Атмосфера креатива с благоуханием денег — один из драйверов экономики Петербурга, считают в Смольном. Но в Мариинском во всем этом законотворческом беспорядке немного запутались.
Алексей Ковалёв, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Справедливая Россия»: «Власти заинтересованы довести их до уничтожения, чтобы потом свободные земельные участки раздать под застройку. Им хочется заработать и себе в карман, и тем, с кем они связаны. Больше никаких других целей нет. А при таких условиях креативные проекты будут не реализуемы».
Большинству парламентариев законотворческий креатив, несмотря на протесты депутатского андеграунда, все же пришелся по душе.
Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв с подробностями.
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