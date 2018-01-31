Петербуржцы любуются кровавой Луной

Сейчас в Северной столице можно наблюдать редкое астрономическое явление — суперлуние.
Кровавая Луна взошла в небе над Петербургом. Фотографии необычного явления появились в социальных сетях. На кадрах видна непривычно большая и яркая Луна — в красных и оранжевых тонах. Затем спутник Земли должен посинеть.
Ученые объясняют это тем, что спутник подходит к Земле на максимально близкое расстояние в 358 тысяч километров. И уже сегодня в случае ясной погоды горожане смогут увидеть суперлуние. Как сообщили в петербургском планетарии, видимый диаметр спутника увеличится примерно на 8 процентов. В этот раз явление совпадет еще и с лунным затмением.
Ученые объясняют это тем, что спутник подходит к Земле на максимально близкое расстояние в 358 тысяч километров. И уже сегодня в случае ясной погоды горожане смогут увидеть суперлуние. Как сообщили в петербургском планетарии, видимый диаметр спутника увеличится примерно на 8 процентов. В этот раз явление совпадет еще и с лунным затмением.
Комментарии