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    Петербуржцы любуются кровавой Луной. Земля, Луна, Санкт-Петербург, затмения, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцы любуются кровавой Луной

    Петербуржцы любуются кровавой Луной

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    Петербуржцы любуются кровавой Луной

    Петербуржцы любуются кровавой Луной

    Петербуржцы любуются кровавой Луной

      Сейчас в Северной столице можно наблюдать редкое астрономическое явление — суперлуние.

      Кровавая Луна взошла в небе над Петербургом. Фотографии необычного явления появились в социальных сетях. На кадрах видна непривычно большая и яркая Луна — в красных и оранжевых тонах. Затем спутник Земли должен посинеть.

      Ученые объясняют это тем, что спутник подходит к Земле на максимально близкое расстояние в 358 тысяч километров. И уже сегодня в случае ясной погоды горожане смогут увидеть суперлуние. Как сообщили в петербургском планетарии, видимый диаметр спутника увеличится примерно на 8 процентов. В этот раз явление совпадет еще и с лунным затмением.

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