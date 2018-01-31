Последняя статья журналиста <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Последняя статья журналиста 16+
    •  
    Как важно быть добрым: студенты питерской «Техноложки» решили стать тимуровцами. Санкт-Петербург, волонтеры, вузы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКак важно быть добрым: студенты питерской «Техноложки» решили стать тимуровцами

    Как важно быть добрым: студенты питерской «Техноложки» решили стать тимуровцами

    комментировать
    Как важно быть добрым: студенты питерской «Техноложки» решили стать тимуровцами

    Как важно быть добрым: студенты питерской «Техноложки» решили стать тимуровцами

    Как важно быть добрым: студенты питерской «Техноложки» решили стать тимуровцами

      В Кировском районе города успешно работает команда современных тимуровцев. Волонтерское движение Bonum (в переводе с латинского означает добро) объединило студентов технологического института.

      Сейчас в Bonum 60 человек. В соцсетях же зарегистрированы еще 250 добровольцев, готовых в любой момент присоединиться. В сфере их волонтерского внимания ветераны, воспитанники детского дома, пациенты больниц, брошенные животные.

      Надежда Николаевна Виноградова — одна из тех, кто не постеснялась признаться в том, что ей нужна помощь. Это ведь тоже непросто заявить о собственной пусть и частичной бытовой несостоятельности.

      Привычные домашние хлопоты стали пенсионерке в тягость после того, как муж перенес инсульт, а у самой женщины начались проблемы с сердцем. Поэтому она принимает помощь с радостью, пусть и не без стеснения.

      В округе «Красненькая речка», где население составляет около 40 тысяч человек, в помощи нуждаются 40 пенсионеров. Но Кировский район не самый пожилой в городе. И поэтому, если у властей других территорий также будет потребность в такой помощи, волонтерское движение может обрести более глобальный масштаб. Студенты готовы.

      Корреспондент НТВ Катерина Правдина       расскажет о том, как важно быть добрым.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru