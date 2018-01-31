Как важно быть добрым: студенты питерской «Техноложки» решили стать тимуровцами

В Кировском районе города успешно работает команда современных тимуровцев. Волонтерское движение Bonum (в переводе с латинского означает добро) объединило студентов технологического института.

Сейчас в Bonum 60 человек. В соцсетях же зарегистрированы еще 250 добровольцев, готовых в любой момент присоединиться. В сфере их волонтерского внимания ветераны, воспитанники детского дома, пациенты больниц, брошенные животные.



Надежда Николаевна Виноградова — одна из тех, кто не постеснялась признаться в том, что ей нужна помощь. Это ведь тоже непросто заявить о собственной пусть и частичной бытовой несостоятельности.



Привычные домашние хлопоты стали пенсионерке в тягость после того, как муж перенес инсульт, а у самой женщины начались проблемы с сердцем. Поэтому она принимает помощь с радостью, пусть и не без стеснения.



В округе «Красненькая речка», где население составляет около 40 тысяч человек, в помощи нуждаются 40 пенсионеров. Но Кировский район не самый пожилой в городе. И поэтому, если у властей других территорий также будет потребность в такой помощи, волонтерское движение может обрести более глобальный масштаб. Студенты готовы.



Корреспондент НТВ Катерина Правдина расскажет о том, как важно быть добрым.