Российские правозащитницы и Сноуден выдвинуты на Нобелевскую премию мира

Российские правозащитники и журналисты, экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден и курдское ополчение «пешмерга» были выдвинуты норвежскими депутатами на Нобелевскую премию мира 2018 года. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро.

Парламентарий от Социалистической левой партии Норвегии Петтер Эйде заявил, что номинировал на престижную награду сотрудницу российской «Новой газеты» Елену Милашину, основательницу правозащитного центра «Мемориал» Светлану Ганнушкину и представительницу российской правозащитной группы «Комитет по предотвращению пыток» Ольгу Садовскую.



Политик также выдвинул на премию мира живущего сейчас в России экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена. Депутатами Социалистической левой партии были также номинированы Европейский суд по правам человека, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также сирийская НПО «Белые каски».



Депутат норвежского парламента от правящей в составе коалиции правой Партии прогресса Химаншу Гулати выдвинул на премию мира курдские военизированные формирования «пешмерга». По словам Гулати, курдские ополченцы внесли весомый вклад в «борьбу с главным врагом человечества» — террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).



31 января — последний день, когда принимаются номинации на Нобелевскую премию мира 2018 года, лауреата которой объявят в октябре. В последние годы на премию ежегодно выдвигают от 200 до 400 человек и организаций. По сложившейся традиции, списки номинантов не публикуются, но каждый год сведения о выдвижении тех или иных кандидатов неизбежно попадают в СМИ от организаций или лиц, обладающих правом номинирования. Это бывшие и действующие члены Норвежского нобелевского комитета и его консультанты, лауреаты премии мира предыдущих лет, члены национальных парламентов и университетские профессора.