Почти 5 млн билетов на ЧМ-2018 запрошено на втором этапе продаж

🎟️🎟️🎟️Этап продаж билетов на #ЧМ2018 путем случайной жеребьевки завершен!



Почти 5⃣ 0⃣0⃣0⃣ 0⃣0⃣0⃣ билетов запрошено!

ℹ️Подробности 👉https://t.co/MtUJp78Esj pic.twitter.com/B34fSwwVba — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) January 31, 2018

Как сообщили в Международной федерации футбола, с 5 декабря по 31 января болельщики со всего мира запросили почти 5 млн билетов.: «4 млн 905 тыс. 169 билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России было запрошено болельщиками со всего мира на момент закрытия текущего периода продаж путем случайной жеребьевки».Большинство заявок подано россиянами — 2 млн 503 тыс. 957 билетов (51%). На втором месте — болельщики из Германии (338,414 тыс.), далее идут фанаты из Аргентины (186,005 тыс.), Мексики (154,611 тыс.), Бразилии (140,848 тыс.), Польши (128,736 тыс.), Испании (110,649 тыс.), Перу (100,256 тыс.), Колумбии (87,786 тыс.). Фанаты из не попавших на ЧМ-2018 США (87,052 тыс.) и Нидерландов (71,096 тыс.) также входят в число лидеров.Из-за очень высокого спроса билеты будут распределяться путем случайной жеребьевки. Эта процедура будет проходить в присутствии нотариуса и применяться в тех случаях, когда количество заявок на конкретный матч превышает количество доступных билетов. Все болельщики получат уведомление об итогах случайной жеребьевки не позднее середины марта.В дальнейшем билеты можно будет купить в порядке живой очереди.