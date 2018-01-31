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    Избиение участкового подростками в Татарстане попало на видео. дети и подростки, драки и избиения, полиция, Татарстан. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИзбиение участкового подростками в Татарстане попало на видео

    Избиение участкового подростками в Татарстане попало на видео

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    Избиение участкового подростками в Татарстане попало на видео

    Избиение участкового подростками в Татарстане попало на видео

    Избиение участкового подростками в Татарстане попало на видео

      Подростков, подозреваемых в нападении на участкового в Татарстане, отправили под домашний арест. Запись камеры наблюдения, которая зафиксировала инцидент, уже приобщили к материалам уголовного дела.

      На кадрах компания молодых людей, окружив стража порядка, избивает его. Стоит отметить, что полицейский решил не применять силу и табельное оружие в отношении несовершеннолетних. Он вызвал подкрепление, как только смог добраться до рации.

      Как выяснилось, изначально правоохранителям позвонили местные жители — они жаловались на слишком шумных посетителей клуба и попросили их успокоить.

      Андрей Шептицкий, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Татарстан: «При отработке территории участковый остановил 17-летнего юношу, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент, когда полицейский попытался препроводить его в отдел, чтобы составить административный протокол, на него набросились двое молодых людей 1999 и 2000 годов рождения и стали избивать сотрудника полиции».

      Дело возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Что же касается пострадавшего полицейского, то его с переломом носа и ушибами госпитализировали.

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