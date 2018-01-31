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    Гора снега привела в восторг панду из Китая. животные, зоопарки, Китай, панды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГора снега привела в восторг панду из Китая

    Гора снега привела в восторг панду из Китая

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    Гора снега привела в восторг панду из Китая

    Гора снега привела в восторг панду из Китая

    Гора снега привела в восторг панду из Китая

      Настоящее снежное шоу устроила панда в зоопарке Китая. И для этого много снега ей не понадобилось.

      Небольшая горка вызвала у мишки бурю эмоций. На радость посетителям Дзинь Ху не просто лежал и прохлаждался. От души извалявшись в снегу, панда показала навыки пловца, характерно проскользив на животе, перебирая лапами.

      Также панда продемонстрировала познания в фитнесе, сделав несколько скручиваний, совсем как любители йоги. Сложно представить восторг животного, если бы снега в его вольере было больше.

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