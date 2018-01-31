Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    Ревнивая жительница Астаны кастрировала любовника скальпелем

    8 комментариев

    Ревнивая жительница Астаны кастрировала любовника скальпелем

    Ревнивая жительница Астаны кастрировала любовника скальпелем

    В Астане 36-летняя местная жительница кастрировала своего любовника после того, как обнаружила в его телефоне фотографии других женщин и недвусмысленные переписки.

    Как сообщают казахстанские СМИ, астанчанка нашла в телефоне молодого человека переписку, содержащую комплименты в адрес одной знакомой. После она обнаружила в смартфоне фотографии других девушек.

    Тогда женщина решила проучить своего ухажера. Она предложила ему разнообразить любовные игры и привязала руки и ноги любовника шарфами к кровати. Когда мужчина оказался обездвижен, она заставила его выпить снотворное.

    Когда мужчина уснул, женщина обколола лидокаином ему паховую область, взяла скальпель и отрезала левое яичко, зашив рану ниткой. Кроме того, она избила мужчину алюминиевой палкой. Затем она решила продолжить кастрацию, но что-то пошло не так и мужчина начал истекать кровью. Тогда женщина отвезла его в больницу.

    В больнице мужчине оказали помощь и вызвали полицию, которая и задержала подозреваемую. Теперь она обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до семи лет лишения свободы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru