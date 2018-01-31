Ревнивая жительница Астаны кастрировала любовника скальпелем

В Астане 36-летняя местная жительница кастрировала своего любовника после того, как обнаружила в его телефоне фотографии других женщин и недвусмысленные переписки.

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Казахстан

Как сообщают казахстанские СМИ, астанчанка нашла в телефоне молодого человека переписку, содержащую комплименты в адрес одной знакомой. После она обнаружила в смартфоне фотографии других девушек.



Тогда женщина решила проучить своего ухажера. Она предложила ему разнообразить любовные игры и привязала руки и ноги любовника шарфами к кровати. Когда мужчина оказался обездвижен, она заставила его выпить снотворное.



Когда мужчина уснул, женщина обколола лидокаином ему паховую область, взяла скальпель и отрезала левое яичко, зашив рану ниткой. Кроме того, она избила мужчину алюминиевой палкой. Затем она решила продолжить кастрацию, но что-то пошло не так и мужчина начал истекать кровью. Тогда женщина отвезла его в больницу.



В больнице мужчине оказали помощь и вызвали полицию, которая и задержала подозреваемую. Теперь она обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до семи лет лишения свободы.