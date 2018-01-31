Ревнивая жительница Астаны кастрировала любовника скальпелем

В Астане
36-летняя местная жительница кастрировала своего любовника после того, как обнаружила в его телефоне фотографии других женщин и недвусмысленные переписки.
Как сообщают казахстанские СМИ, астанчанка нашла в телефоне молодого человека переписку, содержащую комплименты в адрес одной знакомой. После она обнаружила в смартфоне фотографии других девушек.
Тогда женщина решила проучить своего ухажера. Она предложила ему разнообразить любовные игры и привязала руки и ноги любовника шарфами к кровати. Когда мужчина оказался обездвижен, она заставила его выпить снотворное.
Когда мужчина уснул, женщина обколола лидокаином ему паховую область, взяла скальпель и отрезала левое яичко, зашив рану ниткой. Кроме того, она избила мужчину алюминиевой палкой. Затем она решила продолжить кастрацию, но что-то пошло не так и мужчина начал истекать кровью. Тогда женщина отвезла его в больницу.
В больнице мужчине оказали помощь и вызвали полицию, которая и задержала подозреваемую. Теперь она обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до семи лет лишения свободы.
Тогда женщина решила проучить своего ухажера. Она предложила ему разнообразить любовные игры и привязала руки и ноги любовника шарфами к кровати. Когда мужчина оказался обездвижен, она заставила его выпить снотворное.
Когда мужчина уснул, женщина обколола лидокаином ему паховую область, взяла скальпель и отрезала левое яичко, зашив рану ниткой. Кроме того, она избила мужчину алюминиевой палкой. Затем она решила продолжить кастрацию, но что-то пошло не так и мужчина начал истекать кровью. Тогда женщина отвезла его в больницу.
В больнице мужчине оказали помощь и вызвали полицию, которая и задержала подозреваемую. Теперь она обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до семи лет лишения свободы.
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