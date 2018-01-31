«Вы какого хера рожаете?»: глава Заволжска отчитал мать-одиночку

В Интернете набирает обороты скандал с участием главы Заволжска Алексея Предтеченского и местной жительницы Анастасии Афанасьевой,
матери-одиночки.
Видео конфликта появилось в Сети. Судя по кадрам, женщина-сирота получила квартиру от государства и пожаловалась главе города на отсутствие там сантехники и косметического ремонта.
В ответ на это Предтеченский заявил, что большинство малоимущих горожан стоят в очереди на квартиры и она должна радоваться, что государство предоставило ей жилье. В качестве примера для подражания чиновник привел себя: он заявил, что прослужил в прокуратуре 25 лет и сам заработал на свою квартиру и обучение детей.
Предтеченский посоветовал женщине сделать ремонт самостоятельно. В ответ на это она заявила, что является матерью-одиночкой и у нее нет на это денег. Тогда мэр поинтересовался у женщины: «Вы какого хера рожаете детей-то?».
Алексей Предтеченский: «Вам навстречу пошли, одним из первых дали. Какие у вас претензии, какие основания? Вы какого хера рожаете детей-то? Вы думаете, как их воспитывать?»
Конфликт активно обсуждают пользователи Сети. Некоторые пользователи поддержали мать-одиночку. Однако многие встали на сторону чиновника.
Сами Куджаева: «В данном случае чиновник прав абсолютно, люди по 20 лет ипотеку платят, чтобы квартира была, эта просто так получила квартиру, тебя кто рожать просил, родила — неси ответственность сама, уже взрослая, мозги должны быть».
TylerSky: «Девушка неправа. Многим тем, что получила она, не повезло обзавестись. А мать она там или не мать, это ее сугубо личные проблемы».
mihunis: «Дайте мне квартиру, можно без плиты и радиаторов — я сам там все сделаю, вы только дайте! А если серьезно, то я хренею с наглости этой матери-одиночки».
Ivan Ivanov: «Как ни странно, но в данном случае я на все 100% на стороне чиновника».
Между тем на следующий день после инцидента в местной прессе появилась информация, что глава города извинился перед девушкой по телефону, а также планирует принести ей официальные извинения в присутствии прессы.
Алексей Предтеченский: «Поддерживаю мнение губернатора о том, что такое поведение недопустимо, и сегодня по телефону я извинился перед Анастасией. Встретиться с ней лично удастся в понедельник, и тогда будут принесены официальные извинения в присутствии прессы».
Также он заявил, что будет проверено состояние квартиры, на которую жаловалась мать-одиночка.
Алексей Предтеченский: «Сейчас мы создадим специальную комиссию, проведем детальное обследование квартиры и если выявим нарушения, то виновные будут наказаны за то, что предоставили мне недостоверную информацию. Эти нарушения будут устранены в кратчайшие сроки. Для этого мы уже изыскиваем средства».
В ответ на это Предтеченский заявил, что большинство малоимущих горожан стоят в очереди на квартиры и она должна радоваться, что государство предоставило ей жилье. В качестве примера для подражания чиновник привел себя: он заявил, что прослужил в прокуратуре 25 лет и сам заработал на свою квартиру и обучение детей.
Предтеченский посоветовал женщине сделать ремонт самостоятельно. В ответ на это она заявила, что является матерью-одиночкой и у нее нет на это денег. Тогда мэр поинтересовался у женщины: «Вы какого хера рожаете детей-то?».
Алексей Предтеченский: «Вам навстречу пошли, одним из первых дали. Какие у вас претензии, какие основания? Вы какого хера рожаете детей-то? Вы думаете, как их воспитывать?»
Конфликт активно обсуждают пользователи Сети. Некоторые пользователи поддержали мать-одиночку. Однако многие встали на сторону чиновника.
Сами Куджаева: «В данном случае чиновник прав абсолютно, люди по 20 лет ипотеку платят, чтобы квартира была, эта просто так получила квартиру, тебя кто рожать просил, родила — неси ответственность сама, уже взрослая, мозги должны быть».
TylerSky: «Девушка неправа. Многим тем, что получила она, не повезло обзавестись. А мать она там или не мать, это ее сугубо личные проблемы».
mihunis: «Дайте мне квартиру, можно без плиты и радиаторов — я сам там все сделаю, вы только дайте! А если серьезно, то я хренею с наглости этой матери-одиночки».
Ivan Ivanov: «Как ни странно, но в данном случае я на все 100% на стороне чиновника».
Между тем на следующий день после инцидента в местной прессе появилась информация, что глава города извинился перед девушкой по телефону, а также планирует принести ей официальные извинения в присутствии прессы.
Алексей Предтеченский: «Поддерживаю мнение губернатора о том, что такое поведение недопустимо, и сегодня по телефону я извинился перед Анастасией. Встретиться с ней лично удастся в понедельник, и тогда будут принесены официальные извинения в присутствии прессы».
Также он заявил, что будет проверено состояние квартиры, на которую жаловалась мать-одиночка.
Алексей Предтеченский: «Сейчас мы создадим специальную комиссию, проведем детальное обследование квартиры и если выявим нарушения, то виновные будут наказаны за то, что предоставили мне недостоверную информацию. Эти нарушения будут устранены в кратчайшие сроки. Для этого мы уже изыскиваем средства».
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