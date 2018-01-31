Улицы разбитых фонарей <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей 16+
31 января, 11:00
Пресс-конференция о втором сезоне проекта «Ты супер!»
31 января, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    США опубликовали видео перехвата разведывательного самолета российским истребителем. Минобороны РФ, Пентагон, США, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСША опубликовали видео перехвата разведывательного самолета российским истребителем

    США опубликовали видео перехвата разведывательного самолета российским истребителем

    12 комментариев
    США опубликовали видео перехвата разведывательного самолета российским истребителем

    США опубликовали видео перехвата разведывательного самолета российским истребителем

    США опубликовали видео перехвата разведывательного самолета российским истребителем

      Четыре секунды, которые расставили все точки над i. Пентагон опубликовал видео перехвата самолета ВМС США у берегов Крыма.

      На кадрах российский Су-27 подлетает к американскому разведчику. Наклонившись вправо, наш истребитель демонстрирует вооружение: подвешенные под крыльями ракеты класса воздух-воздух.

      При этом даже не специалисту понятно, что расстояние между самолетами составляет десятки метров, а не полтора, как ранее заявляли американские военные. В Госдепе действия российских летчиков назвали «небезопасными». В Минобороны парировали — полет проходил в полном соответствии с международными правилами.

      Отметим, что американские разведывательные самолеты не редко замечают у российских границ. В ноябре истребитель Су-30 совершил облет американского самолета-разведчика P-8A Poseidon, обнаруженного над нейтральными водами Чёрного моря. После этого самолет США изменил траекторию полета и стал удаляться от воздушного пространства РФ.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru