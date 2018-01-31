США опубликовали видео перехвата разведывательного самолета российским истребителем

Четыре секунды, которые расставили все точки над i. Пентагон опубликовал видео перехвата самолета ВМС США у берегов Крыма.

На кадрах российский Су-27 подлетает к американскому разведчику. Наклонившись вправо, наш истребитель демонстрирует вооружение: подвешенные под крыльями ракеты класса воздух-воздух.



При этом даже не специалисту понятно, что расстояние между самолетами составляет десятки метров, а не полтора, как ранее заявляли американские военные. В Госдепе действия российских летчиков назвали «небезопасными». В Минобороны парировали — полет проходил в полном соответствии с международными правилами.



Отметим, что американские разведывательные самолеты не редко замечают у российских границ. В ноябре истребитель Су-30 совершил облет американского самолета-разведчика P-8A Poseidon, обнаруженного над нейтральными водами Чёрного моря. После этого самолет США изменил траекторию полета и стал удаляться от воздушного пространства РФ.