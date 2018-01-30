В США найден мертвым актер Марк Саллинг

35-летнего актера и музыканта Марка Саллинга обнаружили мертвым. Предположительно, он покончил с собой.
По данным портала TMZ, который ссылается на свои источники в правоохранительных органах, тело актера нашли недалеко от его дома в Калифорнии у реки. Вероятно, он свел счеты с жизнью.
Ранее вокруг Марка Саллинга, который был известен по роли в сериале «Лузеры» («Хор», Glee), разгорелся скандал. Он признал себя виновным в хранении детской порнографии. В марте ему должны были вынести приговор. Саллингу грозил тюремный срок — от четырех до семи лет.
Как сообщает TMZ, Саллинг ранее уже пытался совершить самоубийство — в августе минувшего года. Однако представители актера опровергали эту информацию.
Ранее вокруг Марка Саллинга, который был известен по роли в сериале «Лузеры» («Хор», Glee), разгорелся скандал. Он признал себя виновным в хранении детской порнографии. В марте ему должны были вынести приговор. Саллингу грозил тюремный срок — от четырех до семи лет.
Как сообщает TMZ, Саллинг ранее уже пытался совершить самоубийство — в августе минувшего года. Однако представители актера опровергали эту информацию.
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