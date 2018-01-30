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    В Подмосковье подростки затушили снегом Вечный огонь: видео. дети и подростки, Московская область, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье подростки затушили снегом Вечный огонь: видео

    В Подмосковье подростки затушили снегом Вечный огонь: видео

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    В Подмосковье подростки затушили снегом Вечный огонь: видео

    В Подмосковье подростки затушили снегом Вечный огонь: видео

    В Подмосковье подростки затушили снегом Вечный огонь: видео

      Подростки затушили снегом вечный огонь на Аллее Славы в подмосковной Кашире. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях.

      Инцидент произошел 29 января. Судя по опубликованным кадрам, сначала трое подростков помогали коммунальщикам чистить снег у мемориала. Как только работники ушли, подростки начали прыгать через Вечный огонь и бросать в него снег. В итоге огонь потух, а подростки убежали.

      Местные жители обратились в экстренные службы. Прибывшая аварийная бригада устранила распространение газа.

      Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, по факту произошедшего проводится проверка, личности подростков устанавливаются.

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