В Подмосковье подростки затушили снегом Вечный огонь: видео

Подростки затушили снегом вечный огонь на Аллее Славы в подмосковной Кашире. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях.
Инцидент произошел 29 января. Судя по опубликованным кадрам, сначала трое подростков помогали коммунальщикам чистить снег у мемориала. Как только работники ушли, подростки начали прыгать через Вечный огонь и бросать в него снег. В итоге огонь потух, а подростки убежали.
Местные жители обратились в экстренные службы. Прибывшая аварийная бригада устранила распространение газа.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, по факту произошедшего проводится проверка, личности подростков устанавливаются.
Местные жители обратились в экстренные службы. Прибывшая аварийная бригада устранила распространение газа.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, по факту произошедшего проводится проверка, личности подростков устанавливаются.
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