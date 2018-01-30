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    Оштрафованному за «неправильную парковку» в пробке водителю обещают вернуть деньги

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    • Фото: ЮАО / vk.com
    Оштрафованному за «неправильную парковку» в пробке водителю обещают вернуть деньги

    Оштрафованному за «неправильную парковку» в пробке водителю обещают вернуть деньги

    Оштрафованному за «неправильную парковку» в пробке водителю обещают вернуть деньги
  • Фото: ЮАО / vk.com

    • Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) пообещала вернуть деньги автомобилисту, который находился в пробке, но был ошибочно оштрафован за нарушение правил парковки.

    Ранее стало известно, что житель Москвы Арсен Мирабян получил штраф в 3000 рублей за парковку в неположенном месте. Однако в это время автомобилист находился в пробке на Каширском шоссе.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе МАДИ, «штраф будет отменен, а денежные средства возвращены автомобилисту». Также сообщается, что в отношении сотрудника, допустившего ошибку при изучении фотоматериалов, проводится служебная проверка.

    В МАДИ отметили, что штраф можно обжаловать в течение 10 дней с момента получения постановления. Если срок пропущен, можно направить в МАДИ ходатайство о его восстановлении. Там подчеркнули, что «во всех спорных ситуациях МАДИ всегда принимает сторону автомобилистов».

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