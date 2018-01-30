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    Иностранные студенты испытали питерское метро по-английски. Санкт-Петербург, иностранцы, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИностранные студенты испытали питерское метро по-английски

    Иностранные студенты испытали питерское метро по-английски

    1 комментарий
    Иностранные студенты испытали питерское метро <nobr>по-английски</nobr>

    Иностранные студенты испытали питерское метро по-английски

    Иностранные студенты испытали питерское метро <nobr>по-английски</nobr>

      Сегодня петербургский метрополитен прошел поверку иностранцами. Англоговорящие студенты спустились под землю, чтобы оценить готовность станций к приему зарубежных гостей предстоящего чемпионата мира по футболу.

      Аргентинец, японка и швейцарка самостоятельно прошли по маршруту от станция метро «Площадь Восстания» до «Адмиралтейской», ориентируясь исключительно на информационные указатели.

      Экскурсия стала вдвойне полезнее, когда пришло время напомнить и правила безопасности — не заходить за край платформы. К тому же то, что иностранцу хорошо, и петербуржцу пригодится. Ведь теперь, благодаря предстоящему чемпионату мира по футболу, в петербургском метрополитене можно попутно изучать иностранные языки.

      В память об экскурсии и чтобы закрепить знания участникам эксперимента подарили открытки с видами станций метро. Здесь есть и исторические снимки еще без указателей на английском.

      Иностранцев в питерской подземке сопровождала корреспондент НТВ Мария Сапожникова.

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