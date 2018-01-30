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    Верблюд затоптал насмерть мужчину в экопарке под Тулой

    1 комментарий
    • Фото: ecopark.su
    Верблюд затоптал насмерть мужчину в экопарке под Тулой

    Верблюд затоптал насмерть мужчину в экопарке под Тулой

    Верблюд затоптал насмерть мужчину в экопарке под Тулой
  • Фото: ecopark.su

    • Верблюд затащил в вольер пьяного мужчину, который пытался его покормить, и затоптал.

    Инцидент произошел в экопарке в Веневском районе под Тулой 27 января. 53-летний посетитель, который находился в нетрезвом состоянии, попытался покормить верблюда. Но животное втянуло его в свой вольер и начало топтать.

    Мужчина получил тяжелые повреждения и был доставлен в больницу. Медики не смогли ему помочь, он скончался. Следственный комитет проводит проверку.

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