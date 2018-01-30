В Петербурге иномарка «обняла» столб

Водитель BMW не справился с управлением и влетел в столб на проспекте Обуховской обороны.
На проспекте Обуховской Обороны автомобиль разорвало на части после удара об столб. Фотографии превратившейся в груду металла BMW появились в социальных сетях.
Как сообщают пользователи, в момент аварии водитель следовал в направлении центра города, однако на подъезде к Володарскому мосту не справился с управлением.
Несмотря на ужасающие последствия, известно, что никто серьезно не пострадал. По словам очевидцев, молодой человек, находившийся за рулем машины, смог самостоятельно дойти до реанимобиля.
Как сообщают пользователи, в момент аварии водитель следовал в направлении центра города, однако на подъезде к Володарскому мосту не справился с управлением.
Несмотря на ужасающие последствия, известно, что никто серьезно не пострадал. По словам очевидцев, молодой человек, находившийся за рулем машины, смог самостоятельно дойти до реанимобиля.
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