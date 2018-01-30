Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
31 января, 11:00
Пресс-конференция о втором сезоне проекта «Ты супер!»
31 января, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    В Петербурге иномарка «обняла» столб. ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге иномарка «обняла» столб

    В Петербурге иномарка «обняла» столб

    комментировать
    В Петербурге иномарка «обняла» столб

    В Петербурге иномарка «обняла» столб

    В Петербурге иномарка «обняла» столб

      Водитель BMW не справился с управлением и влетел в столб на проспекте Обуховской обороны.

      На проспекте Обуховской Обороны автомобиль разорвало на части после удара об столб. Фотографии превратившейся в груду металла BMW появились в социальных сетях.

      Как сообщают пользователи, в момент аварии водитель следовал в направлении центра города, однако на подъезде к Володарскому мосту не справился с управлением.

      Несмотря на ужасающие последствия, известно, что никто серьезно не пострадал. По словам очевидцев, молодой человек, находившийся за рулем машины, смог самостоятельно дойти до реанимобиля.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru