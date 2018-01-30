Близнецы потребовали от Apple 20 млн рублей за не различающий их iPhone X

Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн рублей за то, что их не различает новый iPhone X.

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На гаджетах есть сенсор, сканирующий лицо. Он распознает владельца и разблокирует телефон только для него. Но в случае с близнецами система по понятным причинам не сработала. Истцы считают, что это нарушает защиту персональных данных и наносит им моральный ущерб.



Любители гаджетов принялись испытывать технологию сразу после ее появления. Действительно, одних близнецов она различает, других — нет. Кроме того, проблемы возникали и у пользователей в Китае. В Apple советовали в таких случаях использовать обычный пароль. Но до судебного иска дело дошло только в России.