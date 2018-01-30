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    Украина впервые запустила крылатую ракету собственного производства

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    Украина впервые запустила крылатую ракету собственного производства

    Украина впервые запустила крылатую ракету собственного производства

    На Украине провели первые испытания крылатой ракеты собственного производства. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, запуск прошел успешно.

    Первые испытания украинской крылатой ракеты провело государственное конструкторское бюро «Луч» совместно с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

    Александр Турчинов: «Сегодня успешно прошли первые летные испытания новой ракетной техники — украинской крылатой ракеты наземного базирования».

    Он отметил, что украинская крылатая ракета «способна точно поражать наземные и морские цели», передает РИА Новости. При этом он подчеркнул, что это полностью украинская разработка. Но он не стал уточнять характеристики вооружения, добавив лишь, что дальность действия украинских крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат «подписанным международным соглашениям для такого вида оружия».

    В будущем, как отметил Турчинов, планируют разработать комплексы крылатых ракет морского и воздушного базирования.

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