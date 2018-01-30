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    В Новосибирске выясняют причины массовой драки с участием хоккейного комментатора. драки и избиения, Новосибирск, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Новосибирске выясняют причины массовой драки с участием хоккейного комментатора

    В Новосибирске выясняют причины массовой драки с участием хоккейного комментатора

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    В Новосибирске выясняют причины массовой драки с участием хоккейного комментатора

    В Новосибирске выясняют причины массовой драки с участием хоккейного комментатора

    В Новосибирске выясняют причины массовой драки с участием хоккейного комментатора

      Спортивный обозреватель из Новосибирска Дмитрий Ерыкалов обратился к правоохранителям с просьбой привлечь к ответственности хулиганов, которые избили его в одном из местных ресторанов. По словам мужчины, компания за соседним столиком стала вести себя агрессивно и словесная перепалка переросла в массовую драку.

      Загипсованная рука, сломанный нос, на лице кровоподтеки — баталия со спортивным журналистом приключилась не на льду и не в комментаторской будке, а в кафе, где журналист встречался с друзьями.

      Дмитрий Ерыкалов, хоккейный комментатор: «Откуда ни возьмись залетает толпа. Все мгновенно. Налетели, сразу начали бить, не разбираясь. Били стульями, ногами, человек пять точно, десять. Досталось повару, охраннику».

      По словам Ерыкалова, вместе с друзьями он пришел в пиццерию, сделал заказ. Через какое-то время за соседним столиком появилась подвыпившая компания. Посетители начали ругаться матом, оскорблять журналиста и его приятелей. Короткая перепалка быстро переросла в драку. Через несколько минут силами мерились уже все, кто находился в заведении, включая девушек. Вскоре в ресторан ворвались гости из соседнего бара. В итоге около 20 человек оказались втянуты в драку. Повар Илья Усов пытался разнять зачинщиков. В итоге сам серьезно пострадал.

      В МВД по факту драки начали проверку. Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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