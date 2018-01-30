Путин назвал сверхзадачей обеспечение рывка в развитии страны

Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на президентских выборах заявил, что сверхзадача России на ближайшие шесть лет — набрать такие темпы роста, чтобы они не снижались в последующем, а также устранить все, что мешает движению на этом пути вперед.
Владимир Путин: «Мы должны четко понимать основные приоритеты мирового развития, тренды, что будет делать ту или иную страну великой не с точки зрения даже наличия ядерного оружия, а с точки зрения качества жизни, перспектив самосохранения и развития на будущее».
Как отметил президент, для определения сверхзадачи, нужно понять, в каком состоянии находится государство, российская экономическая, политическая и социальная сферы, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Понимая это, сверхзадача в чем заключается — обеспечить рывок в развитии страны по всем вышеперечисленным мною направлениям».
По словам президента, необходимо придать такую динамику и набрать темпы развития, чтобы по прошествии шести лет Россия продолжала движение вперед, даже если в стране возникнут какие-то непредвиденные сложности.
Как отметил президент, для определения сверхзадачи, нужно понять, в каком состоянии находится государство, российская экономическая, политическая и социальная сферы, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Понимая это, сверхзадача в чем заключается — обеспечить рывок в развитии страны по всем вышеперечисленным мною направлениям».
По словам президента, необходимо придать такую динамику и набрать темпы развития, чтобы по прошествии шести лет Россия продолжала движение вперед, даже если в стране возникнут какие-то непредвиденные сложности.
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