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    «Превратили в овощ»: в Петербурге проверяют жалобу спортсмена на «замучивших» его врачей. больницы, здравоохранение, медицина, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Превратили в овощ»: в Петербурге проверяют жалобу спортсмена на «замучивших» его врачей

    «Превратили в овощ»: в Петербурге проверяют жалобу спортсмена на «замучивших» его врачей

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    «Превратили в овощ»: в Петербурге проверяют жалобу спортсмена на «замучивших» его врачей

    «Превратили в овощ»: в Петербурге проверяют жалобу спортсмена на «замучивших» его врачей

    «Превратили в овощ»: в Петербурге проверяют жалобу спортсмена на «замучивших» его врачей

      Пациент петербургской больницы обвинил врачей в издевательствах. Тяжелоатлет Андрей Силинский заявил, что из-за медиков потерял 40 килограммов от своего изначального веса в 100 кг.

      В исхудавшем мужчине сейчас сложно узнать любителя тяжелой атлетики. Историю своего преображения — за месяц он потерял более 40 килограммов — Андрей Силинский рассказывает неохотно. До сих пор каждое слово ему дается с большим трудом. Но собрав волю в кулак, он все же рассказал следователям о том, что ему пришлось пережить в больнице, куда он попал с переломом.

      Андрей Силинский: «Они меня привязывали за руки и за ноги. Они меня привязали, руку под меня положили, и я в таком положении находился».

      Как он оказался в медицинском учреждении, мужчина помнит плохо. Рассказывает, что неудачно вышел из маршрутки, поскользнулся и упал. С собой не было ни документов, ни телефона. Врачи диагностировали перелом ключицы и черепно-мозговую травму и почти сразу же провели трепанацию. Но то, что, судя по откровениям Андрея, началось после, повергло родных в шок. Вместо того чтобы найти родственников, медики якобы назначили Андрею сильнодействующие психотропные препараты.

      Андрей Силинский: «Они меня довели до такого состояния, что я даже рукой не мог пошевелить. Превратили в овощ».

      Двоюродный брат Андрея Антон Минкевич о том, что родственник находится в таком состоянии, узнал случайно — от соседей по палате. Они сами разыскали его номер и рассказали об условиях содержания.

      Он забрал спортсмена домой и написал заявление в Следственный комитет. Там уже начали проверку. Впрочем, вопросы у следователей появились не только к врачам, но и к родственникам Андрея. Например, до сих пор нет внятного объяснения, почему тяжелоатлета не искали. За месяц, что он провел в больнице, никто из близких так и не забил тревогу.

      В больнице ситуацию не комментируют.

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