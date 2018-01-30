«Превратили в овощ»: в Петербурге проверяют жалобу спортсмена на «замучивших» его врачей

Пациент петербургской больницы обвинил врачей в издевательствах. Тяжелоатлет Андрей Силинский заявил, что из-за медиков потерял 40 килограммов от своего изначального веса в 100 кг.

В исхудавшем мужчине сейчас сложно узнать любителя тяжелой атлетики. Историю своего преображения — за месяц он потерял более 40 килограммов — Андрей Силинский рассказывает неохотно. До сих пор каждое слово ему дается с большим трудом. Но собрав волю в кулак, он все же рассказал следователям о том, что ему пришлось пережить в больнице, куда он попал с переломом.



Андрей Силинский: «Они меня привязывали за руки и за ноги. Они меня привязали, руку под меня положили, и я в таком положении находился».



Как он оказался в медицинском учреждении, мужчина помнит плохо. Рассказывает, что неудачно вышел из маршрутки, поскользнулся и упал. С собой не было ни документов, ни телефона. Врачи диагностировали перелом ключицы и черепно-мозговую травму и почти сразу же провели трепанацию. Но то, что, судя по откровениям Андрея, началось после, повергло родных в шок. Вместо того чтобы найти родственников, медики якобы назначили Андрею сильнодействующие психотропные препараты.



Андрей Силинский: «Они меня довели до такого состояния, что я даже рукой не мог пошевелить. Превратили в овощ».



Двоюродный брат Андрея Антон Минкевич о том, что родственник находится в таком состоянии, узнал случайно — от соседей по палате. Они сами разыскали его номер и рассказали об условиях содержания.



Он забрал спортсмена домой и написал заявление в Следственный комитет. Там уже начали проверку. Впрочем, вопросы у следователей появились не только к врачам, но и к родственникам Андрея. Например, до сих пор нет внятного объяснения, почему тяжелоатлета не искали. За месяц, что он провел в больнице, никто из близких так и не забил тревогу.



В больнице ситуацию не комментируют.