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    Самый высокий в мире мужчина и самая маленькая женщина встретились в Египте

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    Самый высокий в мире мужчина и самая маленькая женщина встретились в Египте

    Самый высокий в мире мужчина и самая маленькая женщина встретились в Египте

    Самый высокий в мире мужчина и самая маленькая женщина встретились в Египте
  • Фото: Associated Press © 2018, Amr Nabil

    • Двое рекордсменов из Книги рекордов Гиннесса встретились у египетских пирамид. Самого высокого мужчину и самую маленькую женщину в мире пригласили поучаствовать в акции по привлечению туристов.

    Приглашение рекордсменам направил совет Египта по туризму, пишет Metro. Самый высокий мужчина и самая маленькая женщина поучаствовали в фотосессии на фоне пирамид, чтобы привлечь к этим достопримечательностям отдыхающих.

    Самый высокий мужчина в мире — 35-летний фермер из Турции Султан Кесен. Его рост — 251 сантиметр. Впечатляющий рост — результат опухоли гипофиза. Из-за этого заболевания его организм вырабатывает слишком много гормона роста.

    Компанию турецкому великану составила 24-летняя Джоти Амджи из Индии. Ее рост — всего 62 сантиметра. На кадрах из Египта видно, что самая маленькая женщина примерно по колено своему партнеру.

    Причина ее невысокого роста — аходроплазия. Это наследственная болезнь, которая приводит к карликовости из-за недоразвитости костей. Однако девушка не отчаивается. Она активно снимается в кино и участвует в различных шоу.

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