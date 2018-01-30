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    Торговые сети предложили вести черные списки гаджетов. гаджеты, Интернет, контрафакт, торговля, черные списки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТорговые сети предложили вести черные списки гаджетов

    Торговые сети предложили вести черные списки гаджетов

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    Торговые сети предложили вести черные списки гаджетов

    Торговые сети предложили вести черные списки гаджетов

      Крупные торговые сети решили бороться с контрафактным рынком гаджетов, ввезенных в Россию незаконно. Исправить ситуацию надеются с помощью нового реестра, где будут значиться все устройства.

      Создать единый реестр гаджетов предложила Ассоциация компаний интернет-торговли, пишет «Коммерсант». Для этого будут использовать уникальный код, который есть у каждого мобильного аппарата.

      Планируется создать три списка по степени легальности: белые, серые и черные. В первом окажутся устройства, которые можно использовать в России. Обладателям гаджетов из серой зоны предстоит подтвердить их законность у операторов связи. А в черный список занесут смартфоны, которые ввезли в Россию страну незаконно либо украли. Такие намерены блокировать.

      В Россвязи идею АКИТ одобрили. Как рассказали участники рынка, проблема серого ввоза связана в основном с китайскими марками — здесь доля нелегальных устройств занимает порядка 10% рынка. Также в АКИТ хотят установить лимит беспошлинного ввоза устройств для личного пользования — не более одного в год.

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