Торговые сети предложили вести черные списки гаджетов

Крупные торговые сети решили бороться с контрафактным рынком гаджетов, ввезенных в Россию незаконно. Исправить ситуацию надеются с помощью нового реестра, где будут значиться все устройства.
Создать единый реестр гаджетов предложила Ассоциация компаний интернет-торговли, пишет «Коммерсант». Для этого будут использовать уникальный код, который есть у каждого мобильного аппарата.
Планируется создать три списка по степени легальности: белые, серые и черные. В первом окажутся устройства, которые можно использовать в России. Обладателям гаджетов из серой зоны предстоит подтвердить их законность у операторов связи. А в черный список занесут смартфоны, которые ввезли в Россию страну незаконно либо украли. Такие намерены блокировать.
В Россвязи идею АКИТ одобрили. Как рассказали участники рынка, проблема серого ввоза связана в основном с китайскими марками — здесь доля нелегальных устройств занимает порядка 10% рынка. Также в АКИТ хотят установить лимит беспошлинного ввоза устройств для личного пользования — не более одного в год.
Планируется создать три списка по степени легальности: белые, серые и черные. В первом окажутся устройства, которые можно использовать в России. Обладателям гаджетов из серой зоны предстоит подтвердить их законность у операторов связи. А в черный список занесут смартфоны, которые ввезли в Россию страну незаконно либо украли. Такие намерены блокировать.
В Россвязи идею АКИТ одобрили. Как рассказали участники рынка, проблема серого ввоза связана в основном с китайскими марками — здесь доля нелегальных устройств занимает порядка 10% рынка. Также в АКИТ хотят установить лимит беспошлинного ввоза устройств для личного пользования — не более одного в год.
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