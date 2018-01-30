Потолок рухнул на людей на станции метро в Тбилиси: есть пострадавшие

Потолок обвалился на станции метро «Варкетили» на окраине столицы Грузии. В результате происшествия пострадали семь человек, все они доставлены в больницу.

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обрушение

Как сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям Грузии, движение на станции временно приостановлено. На месте работают спасатели и представители службы по чрезвычайным ситуациям.



Как заявляют очевидцы, подвесной потолок внезапно обрушился на людей, стоявших на перроне в ожидании поезда. Причины инцидента пока не установлены. Ведется расследование.