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    Мощные снегопады обрушились на Магадан: пострадал ребенок. Магадан, зима, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМощные снегопады обрушились на Магадан: пострадал ребенок

    Мощные снегопады обрушились на Магадан: пострадал ребенок

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    Мощные снегопады обрушились на Магадан: пострадал ребенок

    Мощные снегопады обрушились на Магадан: пострадал ребенок

    Мощные снегопады обрушились на Магадан: пострадал ребенок

      В Магадане спасатели приведены в состояние повышенной готовности. Регион находится во власти мощного циклона, который принес сильный ветер и метель.

      В МЧС предупреждают о падении с крыш больших масс снега. Уже пострадал полуторогодовалый ребенок, на которого обрушился снежный козырек с крыши одного из домов. Объявлена опасность схода лавин.

      Синоптики отмечают, что в Магадане побит абсолютный температурный максимум, сегодня там плюс два. Аномальное потепление сопровождается снегопадом и резкими порывами ветра. В школах отменены занятия в младших классах. На автомобильных трассах ограничено, а где-то и перекрыто движение. Закрыт аэропорт.

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