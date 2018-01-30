Мощные снегопады обрушились на Магадан: пострадал ребенок

В Магадане спасатели приведены в состояние повышенной готовности. Регион находится во власти мощного циклона, который принес сильный ветер и метель.

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Магадан

снег

В МЧС предупреждают о падении с крыш больших масс снега. Уже пострадал полуторогодовалый ребенок, на которого обрушился снежный козырек с крыши одного из домов. Объявлена опасность схода лавин.



Синоптики отмечают, что в Магадане побит абсолютный температурный максимум, сегодня там плюс два. Аномальное потепление сопровождается снегопадом и резкими порывами ветра. В школах отменены занятия в младших классах. На автомобильных трассах ограничено, а где-то и перекрыто движение. Закрыт аэропорт.