Во Владивостоке сгорел склад растительного масла

Крупный пожар произошел на складе во Владивостоке. Чтобы потушить возгорание, пожарным потребовалось несколько часов. Горели более тысячи квадратных метров помещения.

767 Владивосток

пожары

У здания обрушилась кровля, а зарево и дым были видны за несколько километров. Помещения принадлежат бывшему фанерному заводу, но сейчас используются для хранения продуктов. В частности, растительного масла.



Игорь Сарана, врио начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю: «Обрушение произошло на площади 700 квадратных метров. В настоящий момент пожар локализован, на месте сосредоточена группировка в составе 71 человека и 17 единиц техники».



По предварительной информации, никто не пострадал. Причины возгорания пока не называют.