Улицы разбитых фонарей <sup><small>16+</small></sup>
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Улицы разбитых фонарей 16+
31 января, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Во Владивостоке сгорел склад растительного масла. Владивосток, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Владивостоке сгорел склад растительного масла

    Во Владивостоке сгорел склад растительного масла

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    Во Владивостоке сгорел склад растительного масла

    Во Владивостоке сгорел склад растительного масла

    Во Владивостоке сгорел склад растительного масла

      Крупный пожар произошел на складе во Владивостоке. Чтобы потушить возгорание, пожарным потребовалось несколько часов. Горели более тысячи квадратных метров помещения.

      У здания обрушилась кровля, а зарево и дым были видны за несколько километров. Помещения принадлежат бывшему фанерному заводу, но сейчас используются для хранения продуктов. В частности, растительного масла.

      Игорь Сарана, врио начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю: «Обрушение произошло на площади 700 квадратных метров. В настоящий момент пожар локализован, на месте сосредоточена группировка в составе 71 человека и 17 единиц техники».

      По предварительной информации, никто не пострадал. Причины возгорания пока не называют.

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