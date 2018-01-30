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    В Мексике нашли больше сотни тайных захоронений с останками людей

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    В Мексике нашли больше сотни тайных захоронений с останками людей

    В Мексике нашли больше сотни тайных захоронений с останками людей

    На территории мексиканского штата Веракрус наидены не менее 102 тайных захоронений с останками сотен людей.

    По словам генерального прокурора региона Хорхе Ортиса, в захоронениях обнаружены 225 тел, 335 черепов и более 30,6 тыс. различных человеческих останков. На сегодня экспертам удалось установить личности 111 человек, еще 114 до сих пор остаются неопознанными.

    Тайными захоронениями в Мескике часто пользуются преступные группировки и наркокартели. В таких местах они оставляют тела своих жертв.

    За прошедший год в стране было совершено больше 29 тысяч умышленных убийств. Это стало самым высоким показателем за последние 20 лет, передает , передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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